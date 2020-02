Masken-Frau (78) drohte Bürgermeister mit Mord

Mit einer Schutzmaske erschien eine 78-Jährige aus NÖ gestern am Landesgericht Korneuburg. Sie hatte einen Bürgermeister mit Drohungen zum Rücktritt bewegen wollen.

Bizarrer Auftritt einer Wut-Rentnerin am Mittwoch am Landesgericht in Korneuburg: Die 78-Jährige hatte im September und November 2019 einen VP-Bürgermeister aus dem Weinviertel bedroht ( "Heute" berichtete ).In einem Brief schrieb die alte Lady: „Wollen Sie Ihre Pension ersitzen? Sie werden diese nicht erleben, wenn Sie nicht bald abtreten." Dann schickte sie ihm einen Zeitungsartikel über die Gift-Praline von Spitz (Anm.: Spitzer Bürgermeister wurde mit Kirschpraline vergiftet, ist seither ein Pflegefall - mehr dazu hier ) - handschriftlicher Zusatz der Pensionistin: „Es muss nicht immer eine Praline sein." Weiters bezeichnete sie den Ortschef als korruptesten und schlechtesten Bürgermeister.Das Motiv für ihre Wut: Ein Abbruchbescheid eines Gebäudes auf der Liegenschaft ihres Gatten. Ihr Ehemann ist nämlich Architekt – mit Behörden aber auch auf Kriegsfuß. Er hatte sogar ein Feuerwehrgebäude entworfen und Jahre später, nach dem Bau nach seinem Plan, einen Baumangel angezeigt.Richter Manfred Bodner schüttelte den Kopf: „Der Bescheid wurde ohnedies vom Landesverwaltungsgericht behoben. Ein Rechtsmittel ist eben der einzig richtige Weg, wenn man nicht zufrieden ist."Die 78-Jährige wurde wegen versuchter schwerer Nötigung und übler Nachrede zu sechs Monaten bedingter Haft (rechtskräftig) verurteilt.