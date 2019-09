Aaron Carter hat seine Waffen verkauft

Der Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter hortete geladene Waffen bei sich zuhause.

Erst bedrohte Aaron Carter seinen Bruder Nick und seine Frau , dann seine Schwester und ihre Familie: Die Geschwister haben mittlerweile eine einstweilige Verfügung gegen den einstigen Teenie-Star erwirkt.Trotzdem gab es auch danach Grund zur Sorge: Denn Aaron hortete geladene Waffen bei sich zuhause: zwei Sturmgewehre, eine Pistole und eine Schrotflinte. Doch damit ist jetzt Schluss.Gegenüber "TMZ" verriet der 31-Jährige: "Ich habe gestern all meine Waffen verkauft." Als Beweis zeigte er den Reportern die Rechnung.Außerdem verriet Aaron, dass er sich in Behandlung begeben hat und gerade mit seinen Ärzten versuche vom Medikament Xanax wegzukommen. Der US-Sänger Aaron Carter leidet schon seit einiger Zeit "an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst".Vor wenigen Wochen hatte Nick Carter seinem Bruder vorgeworfen, er habe damit gedroht, seine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind zu töten . Aaron bestreitet die Vorwürfe.