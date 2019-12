Das hat FPÖ-Chef Norbert Hofer zur DAÖ zu sagen

Norbert Hofer trat am Donnerstag um 16 Uhr vor die Presse, um Stellung zum Topthema der Innenpolitik, die Gründung der DAÖ, zu beziehen.

Norbert Hofer ab 16 Uhr im Livestream

Am Donnerstagvormittag platzte eine innenpolitische Bombe. Der zuletzt in Ungnade gefallene Gemeinderat der Wiener FPÖ, Karl Baron, gab die Gründung einer neuen Partei, der Allianz für Österreich (DAÖ) bekannt. Mit ihm am Podest saßen die Abgeordneten Dietrich Kops und Klaus Handler sowie der PR-Berater Gernot Rumpold. Brisant: Die DAÖ macht keinen Hehl daraus Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidat für die im kommenden Jahr stattfindende Wiener Gemeinderatswahl gewinnen zu wollen.Die Reaktionen auf die Parteineugründung waren gespalten. Einige Nutzer amüsierten sich über den Schritt der Abtrünnigen, einige zeigten sogar Bewunderung für das neue Projekt. Wenig Freude hatte man klarerweise im blauen Lager. Harald Vilimsky brachte die Abkürzung der neugegründeten Allianz mit Diarrhö, also Durchfall, in Verbindung.Parteichef Norbert Hofer fand ebenfalls keine netten Worte und bezeichnete die Partei als "Bündnis Zukunft Ibiza". Eine Anspielung auf das nicht mehr existente BZÖ und jener Ferieninsel, die Heinz-Christian Strache seinen Posten als Vizekanzler gekostet hat.