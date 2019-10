ABBAs Bjoern Ulvaeus lobt Gretas "Superkräfte"

"Sie hat Superkräfte": ABBAs Bjoern Ulvaeus lobt in einem neuen Video die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg

"Patriarchen machen sich in die Hose"

ABBA vs. Greta Thunberg-Hater

Mit ihrer emotionalen Rede in New York hat Greta Thunberg Millionen Menschen berührt – aber auch viele Kritiker auf den Plan gerufen: US-Präsident Donald Trump, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel oder Russlands Wladimir Putin gingen auf die 16-Jährige los (siehe Video), sie wird im Web von Hass-Kommentaren überschwemmt sogar mit Hitler verglichen. Kürzlich beleidigte ein italienischer Jugend-Fußballtrainer die Umweltaktivistin als "Hure" . In der Nacht auf Montag haben Unbekannte eine Greta Thunberg nachempfundene Puppe von einer Brücke in Rom gehängt."Sie treibt sicherlich viele Menschen, besonders Männer, zur Weißglut - und ich verstehe nicht, woher diese Wut kommt", äußert sich jetzt ABBA-Gründer Bjoern Ulvaeus in einer Videobotschaft zu seiner Landsfrau. Er ist voll des Lobes für Greta Thunberg. "Die Patriarchen machen sich in ihre Hosen, aus Angst vor diesem 16-jährigen Mädchen und ihren Superkräften. Sie ist der Alptraum aller Populisten", so Ulvaus."Wie kann man so tief sinken und das Aussehen eines Kindes niedermachen? Eines jungen Mädchens. Der Grund ist ganz einfach: es fehlt an Gegenargumenten", teilt Ulvaeus gegen alle Greta-Hater aus. Denn auch wenn man finde, dass nicht alles, was Greta sagt, richtig sei, "muss man ihren Mut und ihren Einsatz bewundern. Es ist eine monumentale Leistung, eine solche weltweite Bewegung in derart kurzer Zeit aufzubauen."Vielleicht wollen ABBA ja auch mit der 16-Jährigen einen Song aufnehmen. Sie wären jedoch nicht die Ersten mit dieser Idee - siehe: Greta Thunberg eröffnet neues "The 1975"-Album