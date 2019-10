Spektakuläres Video zeigt Alpen aus Sicht eines Adlers

Die Alpen aus einer außergewöhnlichen Perspektive: Seeadler Victor nimmt uns mit auf seine Reise über die Berge.

5 Gletscher in 5 Tagen in 5 Ländern – darunter auch Österreich – sollte Seeadler Victor auf seiner Mission mit einer 360-Grad-Kamera abfliegen. Wie spektakulär dies aussehen kann, zeigen bereits als Vorschau veröffentlichte Aufnahmen. Die "Eagle Wings Foundation" will uns Menschen damit die dramatischen Veränderungen in den Alpen durch den Klimawandel aus der Sicht eines "stillen Beobachters" zeigen.Denn Berechnungen Schweizer Forscher zufolge, drohen die Gletscher unserer Alpen bis 2100 vollständig zu verschwinden . Ein dramatisches Beispiel dafür ist die Pasterze des Großglockners, die in den letzten Jahrzehnten massiv an Eis verloren hat:Durch die Auswirkungen von Hurrikan Lorenzo fällt das ambitionierte "Alpenrennen", bei dem Seeadler Victor den Corvatsch (Schweiz), Dachstein (Österreich), Zugspitze (Deutschland), Marmolada (Italien) und Aiguille du Midi (Frankreich) abfliegen sollte, allerdings nun ins Wasser. Das haben die Organisatoren am späten Donnerstagnachmittag bekanntgegeben.Stattdessen soll Victor nur vom höchsten der fünf Gipfel, dem 3.843 Meter hohen Aiguille du Midi im Mont-Blanc-Massiv südlich von Chamonix, starten. Seinen Flug will die Organisation dafür live übertragen. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.