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In Sachsen-Anhalt tasten sich AfD und BSW bei Gesprächen langsam vor.
In Sachsen-Anhalt tasten sich AfD und BSW bei Gesprächen langsam vor.
IMAGO/Jan Huebner
Deutschland

AfD und BSW pokern um erste AfD-Regierung

In Sachsen-Anhalt fehlen der AfD nur drei Sitze zur absoluten Mehrheit. Nun verhandelt sie mit dem BSW um Duldung.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
23.09.2026, 15:55
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Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nehmen die Gespräche zwischen AfD und BSW an Fahrt auf.

Die AfD hat zwar klar gewonnen, ihr fehlen aber drei Stimmen im Parlament, um allein regieren zu können.

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Das BSW mit seinen fünf Abgeordneten könnte zum Königsmacher werden. Als einzige Partei ist sie auf das Angebot der AfD eingegangen, Gespräche zur Zukunft des Landes zu führen.

Wie n-tv meldet, wollen beide Seiten nun Arbeitsgruppen bilden, um konkrete Inhalte zu verhandeln.

43,8 Prozent für AfD, doch jetzt beginnt der Machtpoker

Es gibt Schnittmengen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim Erhalt kleiner Grundschulen und bei der Aufstockung der Polizei.

Keine Koalition, aber Duldung möglich

Eine Koalition mit der AfD schließt das BSW allerdings aus. "Wir suchen uns die Mehrheiten überall, wenn wir so BSW-Inhalte umsetzen können. Das halten wir für demokratische Prozesse", sagt BSW-Fraktionschef Thomas Schulze.

AfD und BSW mit Pakt – eine Sache bleibt ausgeschlossen

Für eine Mehrheit braucht es im Magdeburger Landtag 42 Stimmen. Die AfD stellt 39 Abgeordnete, CDU, Linke, Grüne und SPD kommen zusammen ebenfalls auf 39 Sitze. Das BSW könnte mit seinen fünf Mandaten also in beide Richtungen agieren.

Ministerpräsidentenwahl im November

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund kündigt an, im November oder Dezember werde man die erste AfD-geführte Regierung in Deutschland haben. Am 6. Oktober konstituiert sich zunächst das Parlament – dort soll das BSW bereits den AfD-Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten mitwählen.

Schwierig wird das Regieren so oder so: Die Kassen sind leer, das Land startet mit einer vorläufigen Haushaltsführung ins nächste Jahr. Alle Beteiligten sind zudem ohne Regierungserfahrung.

red,23.09.2026, 15:55
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