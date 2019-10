Alaba-Diagnose da, Zittern geht für ÖFB-Team weiter

David Alaba verletzte sich beim 7:2-Kantersieg gegen Tottenham. Die gute Nachricht: Es ist nichts gebrochen. Seine ÖFB-Einsätze wackeln dennoch.

Während seine Kollegen jubelten und sich die mitgereisten Bayern-Fans im neuen Tottenham Stadium in den Armen lagen, krümmte sich David Alaba in den Stadion-Katakomben vor Schmerz.Der ÖFB-Star hatte sich nach einem bösen Einsteigen von Gegenspieler Serge Aurier verletzt, bis zur Halbzeitpause durchgebissen. Dann waren die Schmerzen zu groß. Das fulminante 7:2 seines Teams war durch die neuerliche Verletzung getrübt – denn es handelte sich um sein Comeback-Spiel nach überstandener Muskelverletzung.Entwarnung! Am Donnerstag gaben die Bayern offiziell bekannt, dass der befürchtete Bruch einer oder mehrerer Rippen ausgeschlossen werden kann.Die Diagnose: "Nur" eine Rippenprellung. Immer noch schmerzhaft. Eine lange Zwangspause bleibt dem Wiener erspart. Für das ÖFB-Team wird die Genesung Alabas dennoch zum Wettlauf mit der Zeit.Am kommenden Wochenende ist ein Liga-Einsatz gegen die Bayern ausgeschlossen. Alaba kann aber schon wieder "leicht trainieren".Die beiden EM-Qualispiele gegen Israel (Wien, 10. Oktober) und Slowenien (Laibach, 13. Oktober) wackeln. Noch ist unklar, ob Teamchef Franco Foda auf den Ausfall reagiert.