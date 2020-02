26.02.2020 18:00 Alkolenker (51) floh nach Crash mit Polizei

Ein 51-jähriger Lenker krachte betrunken in eine Polizeistreife. Sein Taferl, das er am Unfallort verlor, verriet den Fahrerflüchtigen später. (Symbolfoto). Bild: picturedesk.com

In Mauerkirchen (Bez. Braunau) krachte ein Alkolenker (51) in ein Polizeiauto, der Mann flüchtete. Beim Crash verlor er am Unfallort sein Taferl – so flog er auf.