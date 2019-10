Dieter Bohlen äußert sich zum Tod von Alphonso

Alphonso Williams, der ehemalige Sieger von "Deutschland sucht den Superstar", ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

Große Trauer um Alphonso Williams: Der ehemalige "DSDS"-Sieger und "Dschungelcamp"-Teilnehmer starb im Alter von nur 57 Jahren an Prostatakrebs. Der Sänger hatte sich zuletzt einer Chemotherapie unterzogen, davor lag er neun Wochen im Spital.Zahlreiche Musiker- und TV-Kollegen haben sich in den sozialen Netzwerken gemeldet, um ihr Beileid auszudrücken. Auch "DSDS"-Juror Dieter Bohlen äußerte sich zu seinem Tod. "Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht", meinte er gegenüber der "Bild"-Zeitung."Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft", erzählte er weiter.Alphonso Williams gewann die 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar".