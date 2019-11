So spektakulär waren die Shows bei den AMAs

Bei den "American Music Awards" traten zahlreiche Stars auf, unter anderem Taylor Swift, Selena Gomez und Lizzo

In der Nacht von Sonntag auf Montag (25.11.) fand die Verleihung der "American Music Awards" im Microsoft Theater in Downton Los Angeles statt. Eröffnet wurde das Event von Sängerin Ciara, die an dem Abend ihre neue Single "Melanin" vorstellte. Die große Gewinnerin war ganz klar Taylor Swift. Sie wurde mit mit dem Ehrenpreis "Künstlerin des Jahrzehnts" ausgezeichnet sowie mit fünf weiteren Awards. Bis jetzt konnte sie bei den AMAs 29 Preise abstauben. Damit überholt sie sogar den verstorbenen Popstar Michael Jackson, der mit 24 Awards bisher Rekordhalter war.Von Swift gab es eine große Medley-Show. Für jeden ihrer fünf Songs schmiss sich die Sängerin in ein anderes Outfit.Ein weiteres Highlight der Verleihung war Selena Gomez. Sie performte zum ersten Mal ihre neuen Songs "Lose to Love Me" sowie "Look At Her Now". Gomez erschien in einem schwarzen glitzernden Bodysuit.Bei Halseys Performance wurde es schmutzig. Sie warf sich in ein weißes Outfit, das von ihrer Tanzpartnerin mit blauer Farbe bekleckert wurde. Sie gewann für ihren Song "Without Me" den ersten Award des Abends – für den besten Pop/Rock-Song.Auch Lizzos Show war unvergesslich. Sie trat vor einem mit Sternen übersäten Hintergrund auf und performte ihren neue Ballade "Jerome". Eigentlich ziemlich ungewöhnlich für die Sängerin, die sonst eher schnellere Songs singt und sich in knappen Outfits zeigt.Richtig heiß wurde es dafür bei Camila Cabello und Shawn Mendes, als sie ihren Hit "Senorita" sangen. Bei den beiden, die auch im echten Leben ein Paar sind, knisterte es gewaltig.Etwas überraschend dürfte wohl die Performance von Toni Braxton gewesen sein. Sie gab ihren Klassiker "Un-break My Heard" bei den AMAs zum Besten.Weitere Auftritte gab es von Christina Aguilera, Billie Eilish (als neue Künstlerin des Jahres ausgezeichnet), Green Day, den Jonas Brothers, Shania Twain, Post Malone (bestes Hip-Hop-Album) sowie von Kesha und Big Freedia. Alle Shows seht ihr oben in der Bilderstrecke.Beste Künstlerin des Jahres: Taylor SwiftBester Newcomer des Jahres: Billie EilishDie Kollaboration des Jahres: Shawn Mendes und Camila CabelloBeste weibliche Künstlerin (Soul & R&B): BeyonceBester männlicher Künstler (Soul & R&B): Bruno MarsTour des Jahres: BTSDas beste Musikvideo: Taylor SwiftDer beste Social Artist: BTSDer beste männliche Pop/Rock-Künstler: KhalidDie beste weibliche Künstlerin: Taylor SwiftDas beste Duo/die beste Gruppe: BTSDas beste Album: Taylor SwiftDer beste Song: Halsey - "Without Me"Der beste männliche Künstler (Country): Kane BrownDie beste weibliche Künstlerin (Country): Carrie UnderwoodDas beste Duo/die beste Gruppe (Country): Dan + ShayDas beste Album (Country): Carrie UnderwoodDer beste Country-Song: "Speechless" von Dan + ShayDie beste Hip-Hop-Künstlerin: Cardi BDas beste Album (Hip Hop/Rap): Post Malone, Hollywood's BleedingDer beste Hip-Hop-Song: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"Das beste Album (R&B): Khalid, Free SpiritDer beste Song (R&B): Khalid, "TalkDie beste Künstlerin (Alternative Rock): Billie EilishBeste Künstlerin (Zeitgenössische Musik): Taylor SwiftBester Künstler (Latin): J BalvinBester Künstler (Elektro Dance Music): MarshmelloDer beste Soundtrack: "Bohmian Rhapsody" von Queen