Becker-Tochter (20) zeigt, was sie drunter trägt

Auch wenn Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, das Haus wegen des Coronavirus derzeit nicht verlässt, versorgt sie ihre Fans weiterhin mit freizügigen Fotos.

Immer wieder erhitzt Anna Ermakova mit knappen Outfits die Gemüter ihrer Follower. Knapp 30.000 Fans hat die Tochter von Boris Becker bereits auf Instagram und die versorgt die 20-Jährige regelmäßig mit gewagten Schnappschüssen.Auch mit ihrem neuesten Bildern sorgt Anna wieder regelrecht für Schnappatmung bei den Fans. Auf den Fotos trägt sie nämlich ihre Lieblings-Leggins in Lack-Optik. Die hautenge Hose, in der sie ihre langen Beine perfekt in Szene setzt, kennen ihre Fans bereits.Das rothaarige Model trug die Leggings nämlich schon in der Vergangenheit auf mehreren Fotos, wie auf dem folgenden Video zu sehen ist. Dazu kombiniert Anna eine bauchfreie geknotete Bluse, die nur wenig verdeckt.Stattdessen gewährt die 20-Jährige darin tiefe Einblicke in ihr XXL-Dekolleté und zeigt allen, was sie drunter trägt. Unter der Bluse ist nämlich auch ihr BH mit buntem Blumenmuster zu sehen.Ihre Follower sind von den heißen Aufnahmen jedenfalls mehr als begeistert und überhäufen sie mit Komplimenten. "Du siehst wie immer sehr gut aus", ist etwa unter den Kommentaren zu lesen.Doch auch an der Tochter von Boris Becker geht die Coronavirus-Pandemie derzeit nicht spurlos vorbei. Vor allem das Ausgehen scheint der 20-Jährigen zu fehlen. "Ich vermisse soziale Events", schreibt sie zu dem Foto.In der Zwischenzeit unterhält sie ihre Fans aber weiterhin mit freizügigen Aufnahmen. Erst vor wenigen Tage sorgt sie mit einem Nippelblitzer für reichlich Gesprächsstoff