Applaus für Strache bei "Stelzengipfel"

Die FP stellte ihren Ex auf Facebook kalt, für Strache setzt es dafür sogar auf seiner privaten Facebook-Seite Spott. Bei einem FP-Treffen im "Schweizerhaus" dagegen gab es für den Ex-Oberblauen höflichen Applaus.

Verwunderung am Wirtshaustisch

Spott auf Facebook

Am Abend des 21.8 traf sich die Freiheitliche Wirtschaft zum "Stelzengipfel" im Prater. Strache war nicht eingeladen, aber "willkommen", wie es Präsident Karl Baron gegenüberformuliert, schließlich sei der Ex-Parteichef Ehrenobmann.Am Wirtshaustisch versammelten sich die Parteiobleute bzw. ihre Stellvertreter aus allen 23 Wiener Bezirken. Strache kam um 18 Uhr, wurde namentlich begrüßt, bekam ordentlich Applaus, auch wenn sein Kommen bei manchen auf Verwunderung stieß.Er saß bis 1 Uhr nachts da, zwei Plätze entfernt von Nachfolger Dominik Nepp. Zu später Stunde zog er über die neue FP-Doppelspitze, Norbert Hofer und Herbert Kickl, her.Heftig (und neu) auch, was sich derzeit auf Straches privater Facebook-Seite abspielt, seinem medialen Spielfeld, nachdem ihm die Partei die Administratorenrechte für seine offizielle Facebook-Seite entzogen hat. Dort wird der Ex-FP-Chef ordentlich durch den Kakao gezogen:"hc mit maulkorb" heißt es mit Lach-Smileys. "Herr Strache, sie könnten nun ja der Gruppe ,I was blocked by HC Strache' beitreten!?", spottet ein anderer.Zum großen Austausch der Fans zwischen offizieller und privater Seite ist es übrigens noch (?) nicht gekommen. Seine offizielle hat nach wie vor rund 795.000 Fans, seine private knapp 49.000 Abonnenten.(red)