05.05.2020 16:37 Arbeiter stürzt sechs Meter von Baugerüst ab

Der Arbeiter stürzte rund sechs Meter in die Tiefe. Bild: picturedesk.com/APA - Symbolbild

In Lustenau hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Gerüstbauer stürzte beim Abbau in die Tiefe. Doch er hatte Glück im Unglück.