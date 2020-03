Armin Wolf warnt vor Fake News in "ZiB"-Kettenbrief

Achtung: Wenn du einen Kettenbrief auf WhatsApp erhältst, der von der "ZiB"-Redaktion unterschrieben ist, handelt es sich um einen Fake!

In Zeiten der Corona-Krise kursieren allerlei Falschinformationen, Kettenbriefe und unwissenschaftlicher Unsinn. Nun hat es auch die "ZiB"-Sendungen des ORF getroffen. Derzeit wird ein Kettenbrief in Chatgruppen, etwa auf WhatsApp, verbreitet, in dem unterschiedliche Maßnahmen der Regierung zum Coronavirus und deren mögliche Dauer aufgelistet werden. Der Brief ist unterzeichnet mit den Worten "Liebe Grüße, Euer ZIB-Team".Das Info-Team des ORF distanziert sich in sozialen Netzwerken von diesem Kettenbrief. "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Brief NICHT von uns stammt. Die darin enthaltenen Informationen können wir nicht verifizieren", heißt es da. Auch "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf verbreitete die Warnung auf seinem Twitter-Profil.Der Appell der ORF-Journalisten: "Bitte leiten Sie die Nachricht nicht weiter und weisen Sie auch andere etwaige Empfänger darauf hin, dass es sich dabei um keine Information der ZIB handelt." Und auch allgemein gilt in dieser heiklen Lage: Keine Kettenbriefe verteilen, zur Information auf seröse Medien und offizielle Angaben der Regierung zurückgreifen.