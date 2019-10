Arnie spielt Wahrheit oder Pflicht mit Ekel-Essen

James Corden bat Arnold Schwarzenegger zum grausigen Fragespiel. Für jede verweigerte Antwort musste ein scheußliches Mahl verputzt werden.

Das Prinzip von "Spill your guts – or fill your guts" ist simpel: Nach dem Prinzip von "Wahrheit oder Pflicht" stellen sich die Kontrahenten unangenehmen Fragen. Der Empfänger darf schweigen, muss sich dann aber mit einer "Pflicht" aus der Affäre ziehen. Diese besteht hier immer aus einem ekelhaften Häppchen oder einem Übelkeit erregenden Aperitif.Im verbalen Duell zwischen James Corden und Arnold Schwarzenegger standen unter anderem Wiener-Würstel-Saft, Vogel-Speichel, Truthahn-Hoden und ein "Bug Trifle" (eine Süßspeise aus Würmern und Grillen) auf dem Tisch. Wer tatsächlich eine der "Köstlichkeiten" hinunterwürgen musste, seht Ihr in diesem Video:Der Grund für Arnold Schwarzeneggers Besuch in der "Late Late Show" von James Corden war die Bewerbung seines neues Kinofilms(seit 24. Oktober in den österreichischen Kinos). Zuvor hatte sich Arnie zu Promo-Zwecken bereits einer anderen kulinarischen Herausforderung gestellt und