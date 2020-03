Auch Mordprozess fällt wegen Corona flach

Am Montag sollte Zweifach-Killer Ioan P. in Wr. Neustadt ein Urteil bekommen. Doch der Mordprozess wurde auf 14. April verschoben.

Am Montag noch war Ioan P. (38) in Wr. Neustadt vor Gericht gestanden. Er soll im August 2019 eine 83-Jährige auf offener Straße in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) erstochen haben ( "Heute" berichtete ).Exakt eine Woche später, am Montag, 16. März, sollte der zweite Verhandlungstag stattfinden und schließlich ein Urteil gefällt werden.Birgit Borns, Vizepräsidentin des Landesgerichtes Wr. Neustadt teilte aber am Freitagnachmittag mit: "Das Schwurgericht am 16. März 2020 wird verlegt auf den 14. April 2020. Einen Verhandlungsplan wird es für die nächste Woche nicht geben, weil derzeit noch nicht gesagt werden kann, welche Verhandlungen stattfinden werden."