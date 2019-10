Auf der "LoL"-WM kämpfen E-Sportler um Millionen

Die Weltmeisterschaft in "League of Legends" hat begonnen. 2019 könnte das Jahr der Europäer werden.

Was ist "League of Legends"?



Das Videospiel "League of Legends", kurz "LoL", wurde im Jahr 2009 von Riot Games veröffentlicht. Es fällt in die Kategorie der sogenannten Multiplayer Online Battle Arena (Moba). Im Game treten zwei Teams à je fünf Spieler gegeneinander in einer Arena an. Sie starten jeweils bei ihrem Gebäude – Nexus genannt. Ziel ist es, die gegnerischen Türme und schließlich den Nexus zu zerstören. Den Teams stehen eine Fülle von Spielfiguren mit individuellen Eigenschaften zur Auswahl. Monatlich wird "LoL" weltweit von Millionen Gamern gespielt. Mehr Infos zu E-Sport und "LoL" findest du hier

So nahe bei uns fand die Weltmeisterschaft des meistgespielten Strategiespiels schon lange nicht mehr statt. Das Worlds 2019 genannte "League of Legends"-Turnier startet in Berlin. Nach der Gruppen­phase reisen die Profis nach Madrid und dann nach Paris weiter.Im letzten Jahr verfolgten die WM laut Entwickler Riot rund 100 Millionen Zuschauer, was selbst die Top­ligen traditioneller Sportarten wie Basketball oder Baseball in den Schatten stellte.Die WM 2019 dürfte außerordentlich spannend werden. Nach Jahren der koreanischen Dominanz konnten sich in diversen internationalen Turnieren erstmals die Europäer durchsetzen.So gilt besonders das Team G2 Esports als der Top-Favorit der diesjährigen Meisterschaft, da es im Verlauf des Jahres praktisch alle Turniere gewann. Darunter war auch der Mid-Season Invitational, wo das Team sich gegen die Besten der Welt durchsetzen konnte.Ob die Siegesserie auch an der WM weitergeht, entscheidet sich in den nächsten fünf Wochen. Zunächst wird die Play-in Stage ausgetragen. Dabei kämpfen zwölf Teams um die letzten vier Plätze der Gruppenphase. Diese findet ebenfalls in Berlin statt und dauert vom 12. bis 20. Oktober.In Madrid bestreiten die Teams die Viertel- und Halb­finals. Das große Finale findet schließlich am 10. November in der Pariser Accorhotels-­Arena statt.