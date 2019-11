Auf diesem Planeten weht Wind mit 35.000 km/h

Das Universum ist Heimat für viele besondere Himmelskörper. Einer davon ist HD189733-b. Da bläst es einen so richtig weg.

Unvorstellbare Windgeschwindigkeiten

Die höchste Windgeschwindigkeit der Welt wurde am 10. April 1996 auf der westaustralischen Insel Barrow Island gemessen. Der tropische Zyklon Olivia erreichte 408 km/h. Die Spitzengeschwindigkeiten in Österreich lagen um die 180 Kilometern pro Stunde. Allein das kann nicht nur äußerst unangenehm sondern auch sehr gefährlich sein. Zerstörung ist quasi vorprogrammiert.Doch diese Windgeschwindigkeiten sind auf dem Planeten HD189733-b nicht einmal der Rede wert. Im Wetterbericht würde man von Windstille sprechen, wenn es denn einen geben würde. Mit ziemlicher Sicherheit könnte aber das Fernsehstudio nicht lange stehen. Denn der Wind, der dort im Durchschnitt weht, hat es in sich.HD189733-b ist 64 Lichtjahre von uns entfernt und ist der erste Exoplanet, auf dem Methan-Gas nachgewiesen worden ist. Er wurde 2005 mithilfe des Astrometrie-Satelliten Hipparcos entdeckt. Anfang 2006 wurde er vom Infrarot-Teleskop Spitzer untersucht. Er eignet sich vor allem deshalb so gut für Untersuchungen zur Atmosphärenzusammensetzung, weil er von der Erde aus gesehen die Sonnenscheibe seines Heimatsterns quert. Er hat zum Beispiel keinen Mond und umkreist seinen Mutterstern in nur zwei Tagen. Aufgrund der Nähe zu seiner Sonne beträgt die Oberflächentemperatur ungefähr 1.000 Grad Celsius. Das ist aber nicht das faszinierende an dem Planeten.Fangen wir zunächst mit der atemberaubenden Farbe von HD189733-b an. Er erscheint nämlich tiefblau und somit der Erde recht ähnlich. Das liegt aber nicht daran, dass es auf dem Planeten Wasser gibt, sondern das Glas durch die Atmosphäre geschleudert wird. Diese Partikel reflektieren Licht, weshalb HD189733-b blau erscheint. Und jetzt wird es spannend: Die Glassplitter fliegen nämlich mit einer Geschwindigkeit von sage und schreibe 7.000 km/h (!) durch die Luft. Zum Vergleich: Die Schallgeschwindigkeit beträgt 1.236 km/h.Grund für dieses Phänomen sind die starken Winde auf dem Planeten. Die erreichen nämlich Geschwindigkeiten von unglaublichen 35.000 km/h. Das sind zehn Kilometer pro Sekunde. Das ist fast das 29-fache der Schallgeschwindigkeit. Um das ganze nochmal zu verdeutlichen: Hätte man auf HD189733-b einen Schirm mit sich, würde einen der Wind ohne Probleme in die Lüfte schleudern. Innerhalb von nur einer Stunde würde man den kompletten Planeten umsegeln. Und das obwohl er circa 13 Mal so groß ist wie die Erde. Wären da nur nicht die fiesen Glassplitter und die unerträgliche Hitze.