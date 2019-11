Ausgestopfte Murmeltiere streiken für das Klima

PR-Aktion mit ernstem Hintergrund im Museum Niederösterreich in St. Pölten am Freitag: Drei der ausgestellten Murmeltiere sind heute verhüllt – sie streiken für das Klima.

Heute, Freitag, ist globaler Klima-Streiktag, in Wien gehen wieder Tausende Menschen auf die Straße, um für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu demonstrieren – mehr dazu lesen Sie hier Eine Tierart, die besonders vom Klimawandel betroffen ist, ist das Murmeltier, das auch im österreichischen Hochgebirge heimisch ist. Wie lange noch, ist fraglich. Das Museum Niederösterreich mit dem Haus für Natur und dem Haus der Geschichte beteiligt sich deshalb an der Initiative "Museums for Future" und verhüllt heute, Freitag, die drei ausgestellten Murmeltier-Präparate."We are on strike", ist stattdessen auf einem Zettel zu lesen.Von 22. März 2020 bis 7. Februar 2021 wird es zudem eine Sonderausstellung unter dem Motto "Klima & Ich" geben, die erklärt, wie Klimawandel entsteht und welche Folgen er hat, aber auch, was man dagegen tun kann.