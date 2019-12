Babyalarm! Fountas nicht im Derby-Kader von Rapid

Rapid muss im Derby auf Torjäger Taxiarchis Fountas verzichten. Der Grieche wurde wenige Minuten vor dem Anpfiff zum ersten Mal Vater.

Rückschlag für Rapid vor dem Derby-Anpfiff (17 Uhr -> hier geht es zum "Heute"-Ticker )! Taxi Fountas, der in 16 Saison-Partien zehn Tore erzielte, meldete sich bei Coach Didi Kühbauer ab – und raste ins Krankenhaus.Der durchaus erfreuliche Grund: Der 24-Jährige fieberte der Geburt seines ersten Kindes entgegen. Seine Frau war bereits seit einigen Tagen über dem errechneten Termin – just heute wurde es ernst. Sportdirektor Zoran Barisic bestätigte kurz vor dem Anpfiff: "Das Kind ist schon auf der Welt, es ist ein Bub."Im Vorfeld meinte Kühbauer: "Ich hoffe nicht, dass es am Sonntag passiert. Aber das erste Kind, man weiß ganz genau – da will jeder Papa dabei sein. Natürlich muss man das dann respektieren, wenn es so wäre."Statt Fountas stürmt Aliou Badji. Hier seht Ihr die komplette Aufstellung: