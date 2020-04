Baden im Sommer wird nur mit Maske erlaubt sein

Ob die Bäder im Sommer aufsperren können, ist noch nicht geklärt. Wenn, dann aber mit Beschränkungen: Nur wenige Gäste mit Maske werden baden dürfen.

Außenminister Alexander Schallenberg und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger nahmen am Mitttwoch zur Coronavirus-Situation in der Urlaubssaison 2020 Stellung . Köstinger gab dabei bekannt, dass die Regierung einen Plan erarbeite, wie die Bäder und Strandbäder im Sommer wieder aufsperren können. Wichtig sei hier, das Infektionsrisiko zu beachten.Bedeutet: Auch wenn die Bäder aufsperren, wird es zahlreiche Beschränkungen geben. Die reichen von einer Maximalzahl an Badegästen – besonders bei überrannten Wiener Bädern ein Sorgenkind – bis hin zu einer Maskenpflicht auch im Schwimm- und Freibad. Baden also nur, wenn überhaupt, mit Mund-Nasen-Schutzmaske erlaubt. "Wir werden hier Regeln erarbeiten müssen", sagte Köstinger.Ab 14. April ist es verpflichtend, Mund und Nase auch in den Öffis mit einer Schutzmaske zu bedecken. Sollte jemand keinen Mund-Nasen-Schutz besitzen, kann auch ein Schal oder ein Tuch verwendet werden. Der Mund und die Nase müssen aber bei allen Fahrgästen der U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen in Österreich ab diesem Datum verhüllt sein."Ich ersuche Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, jetzt nochmal in der Osterwoche alles zu geben", sagte Sebastian Kurz kürzlich. Durchhalten, Abstand halten. "Sonst verbreitet sich die Krankheit bald wieder so wie vor den Maßnahmen. Bereits zuvor waren Masken beim Einkaufen in Supermärkten und Co. Pflicht.