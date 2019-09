Bärenjunge versucht, Geschwisterchen zu retten

Ein kleiner Bär steckt in einem Müllcontainer fest und die Familie kann nicht helfen. Schließlich greifen Beamte ein und befreien das Tier.

Ergreifendes Polizeivideo: Ein Bärenjunges, das in einem Abfallcontainer eingeschlossen ist, heult untröstlich. Die Mutter und ein Geschwister versuchen vergeblich, dem gefangenen Jungtier zu helfen.Den Beamten gelingt es, das Tier zu befreien. Der Vorfall ereignete sich am 29. August in Kings Beach, Kalifornien, in der Nähe von Lake Tahoe.(ab)