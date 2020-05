Baumgartner giftet nach Trump-Lob gegen Kurz

Eine Videobotschaft von US-Präsident Donald Trump an Österreich und Bundeskanzler Sebastian Kurz bringt offenbar Felix Baumgartners Schlagadern zum Pulsieren.

Trumps Videobotschaft zum 8. Mai

Trump hatte in seiner kurzen Ansprache anlässlich des 75. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkriegs, betont, welch gute Beziehungen seither Österreich und Europa zu den USA pflegen.Dabei erinnerte der US-Präsident auch an sein Treffen mit Kanzler Kurz im Weißen Haus und das gute Verhältnis der Länder zueinander, vor allem im Handel. "Unsere Bürger kommen gut miteinander aus, wir respektieren die Nation (Österreich, Anm.) und der Bundeskanzler hat einen fantastischen Job gemacht" , so Trump abschließend.Besonders der letzte Teil versetzte offenbar Stratosphären-Springer Baumgartner in Rage. Am Freitagnachmittag holte er auf Facebook zum Rundumschlag gegen Kurz und Trump aus: "Ganz simple Regel zur Orientierung: Wenn dir einer wie Donald Trump sagt, dass du einen fantastischen Job gemacht hast, musst du ganz schön Scheiße gebaut haben. Stimmt immer".Schon vor einer Woche hatte der Extremsportler gegen die Regierung gewettert und am 1. Mai einen Sujet mit "Tag der Arbeitslosigkeit. Danke!" samt Fotos von Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) online gestellt.Baumgartner hatte am 12. Oktober 2012 durch das Projekt Red Bull Stratos internationale Berühmtheit erlangt. Dabei stieg der Salzburger nahe Roswell, New Mexico, mittels Heliumballons und Druckkapsel in die Stratosphäre. Aus einer Höhe von 38.969,4 Metern stürzte er sich dann in die Tiefe und erreichte dabei eine Fallgeschwindigkeit von 1.357,6 km/h – bis heute ein Rekord.