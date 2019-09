Austria-Schreck Pranter – Topwerte & Zeuge Yeboahs

von Sebastian Klein – Benjamin Pranter trug erneut zu einer bitteren Austria-Pleite bei. Seinem jungen Kollegen Kelvin Yeboah "ging endlich der Knoten auf". Der Sohn eines berühmten Kickers schoss vier Tore.

In früheren Jahren hätte man die WSG Tirol wohl längst als Austria-Angstgegner bezeichnet. Der Aufsteiger besiegte die Veilchen zum Bundesliga-Auftakt in Innsbruck mit 3:1. Am Mittwochabend folgte das 5:2 im Cup, in der ursprünglichen Klub-Heimat Wattens.Bei vier Niederlagen in acht Ligaspielen, 16 Gegentoren, nur zwei Siegen, beschränkt sich die Schwäche der Wiener freilich nicht nur auf einen Gegner.Zwei Namen dürften sich der Austria-Defensive und den Fans dennoch besonders ins Gedächtnis gebrannt haben: Benjamin Pranter und Kelvin Yeboah. Keiner scorte gegen den Klub so häufig wie dieses ungleiche Duo. Pranter leistete in der Liga Assists zu allen drei Treffern, schoss im Cup ein Tor. Yeboah erzielte die übrigen vier Tore beim 2:5-Debakel der Austria.Pranter hatte vor neun Jahren mit seiner Profikarriere bereits abgeschlossen, wie erim August schilderte. "Nach dem zweiten Kreuzbandriss ging ich nach Wattens in die Regionalliga und fing an zu studieren." Mit 32 feierte er beim 3:1 gegen die Austria sein mehr als gelungenes Startelf-Debüt in der Bundesliga.Den Schwung nahm er mit. Nur Wolfsberg-Spielmacher Michael Liendl (32) kreierte an den ersten acht Spieltagen der Bundesliga mehr Torchancen als Pranter (25).Yeboah erlebte nun, ebenfalls gegen die Veilchen, so etwas wie seine Profi-Geburtsstunde. Zu Saisonbeginn war er noch bei der zweiten Mannschaft im Einsatz. In der Bundesliga reichte es bisher zu drei Einsätzen. Keiner über die volle Distanz. Dann: Vier Tore gegen den Cup-Rekordsieger.Pranter zu: "Für ihn war es extrem wichtig, dass ihm der Knoten platzt! Er hat riesen Potenzial. Wenn er weiter Gas gibt, kann er es weit bringen!" Tirols Vorlagenkönig, am Mittwoch nur 45 Minuten im Einsatz, mahnt das 19-jährige Talent: "Aber für ihn wird es zu allererst wichtig sein, konstant Leistung zu bringen." Im verregneten Wattens war aber erstmal Feiern angesagt: "In der Kabine haben wir ihn auf jeden Fall hochleben lassen gestern."Woher das Talent des jungen Manns aus Ghana kommt, ist übrigens glasklar. Fußball-Kennern ist der Nachname ein Begriff. Anthony Yeboah ist ghanaische Ikone. Er spielte 59 Mal für das Nationalteam. Er schoss dabei 26 Tore. Er spielte für große Klubs wie den Hamburger SV, Eintracht Frankfurt oder Leeds United. Und: Der 59-Jährige ist Kelvin Yeboahs Vater.Der Sprössling wurde über Nacht zur jüngsten Zukunftshoffnung der ambitionierten WSG. Zusammen mit Pranter lässt er die Wattener Fan-Gemeinde jubeln. Das ungleiche Duo reist am 26. Oktober nach Wien-Favoriten. Die Austria ist gewarnt.