Berliner Polizei disst Fler mit Bushido-Text

Die Verhaftung von Fler (37) sorgte für einiges an Aufsehen. Nun kontert die Polizei auf Twitter.

"Ich tret' dir den Kopf weg", oder, "Du neidischer Schw**z". Diese Beleidigungen – und noch einige mehr – mussten sich Beamte der Berliner Polizei am Sonntag an den Kopf werfen lassen. Hintergrund war eine Kontrolle des Rappers Fler (bürgerlich Patrick Losensky), der seinen Führerschein vorweisen sollte. Der tat dies nicht, die Situation eskalierte. Das Video der Verhaftung machte im Netz seine Runden. Allein auf Twitter wurden die Clips über eine halbe Million mal geklickt. Für die Berliner Polizei viel Trubel um nichts. Deshalb reagierten die Beamten auf der Social-Media-Plattform auf ihre Art und Weise. Sie schrieben:Für Außenstehende mag nicht sonderlich viel hinter der Zeile stecken. Für Rap-Fans ist aber klar: Hier wurde Fler ordentlich gedisst. Und das ausgerechnet mit einer Anlehnung an seinen Erzfeind Bushido.Der 40-Jährige sorgt aktuell mit seinem Comeback für Furore. Der Song "Ronin" erreichte nach nur fünf Tagen knapp sechs Millionen Klicks auf Youtube. Dabei setzt sich besonders eine Zeile im Kopf fest:Dass die Polizei ausgerechnet einen Bushido-Text neu interpretiert wird wohl kein Zufall sein. Fler hat aktuell ordentlich Streit mit dem 40-Jährigen. So kam es zuletzt zu einer Razzia in Flers Wohnung. Dieser vermutet, dass Bushido etwas damit zu tun hat, da die beiden bereits eine jahrelange Fehde verbindet.