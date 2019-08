Bettler nächtigen mitten in St. Pöltner Innenstadt

Es sind befremdliche, aber leider nicht ganz neue Bilder in der St. Pöltner City: Bettler mit Kinderwagen haben in der Klostergasse ihr Nachtlager aufgeschlagen.

Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr lagen in einer Einfahrt in der Klostergasse in Sankt Pölten Menschen auf Matten und in Schlafsäcken. Einige Bewohner der Klostergasse, die gleich an eine Fußgängerzone grenzt, kennen solche Bilder: Bereits im Juli 2018 hatten an der selben Stelle Bettler genächtigt ( "Heute" berichtete ).Einige Geschäftsinhaber in St. Pölten und Anrainer stört dies zwar, berichten auch von Kinderbettlern, weggeworfenem Essen in der Innenstadt ( "Heute" berichtete ), aber dass die Bettler wieder just zu dieser Einfahrt zurückgekehrt sind, ist nicht verwunderlich: Von Seiten der Polizei haben die Profibettler praktisch nichts zu befürchten () und auch die Stadt St. Pölten fühlt sich nicht wirklich zuständig - mehr dazu lesen Sie hier . Die Stadt sieht die Polizei und den Grundstückseigentümer zuständig. (Lie)