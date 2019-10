Bittere Tränen bei Dadic nach Blitz-Aus bei WM

Der Schock sitzt tief. Die Linzerin Ivona Dadic musste im WM-Siebenkampf in Doha nach wenigen Sekunden verletzt aufgeben.

Bittere Tränen der Enttäuschung liefen Ivona Dadic am Mittwoch über die Wangen, als die Kameras bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha auf die Österreicherin gerichtet waren.Bereits im Auftaktbewerb, dem 100-m-Hürdenlauf, war nach wenigen Sekunden der Traum von Edelmetall geplatzt. Eine Verletzung war schuld."Es tut mir sehr leid, jetzt nicht mehr zeigen zu können, was ich draufhabe. Ich bin in Topform und wollte um eine Medaille mitkämpfen. Es war plötzlich während des Laufes ein Stich, jetzt ist ein dumpfer Schmerz im hinteren Oberschenkel."Es besteht der Verdacht auf Muskelfasereinriss an der Rückseite des linken Oberschenkels. Das soll Donnerstag im Spital genau untersucht werden.Dadic hatte ihr Training voll auf das Großereignis ausgerichtet, umso bitterer der frühe Ausfall. Für Olympia 2020 ist sie bereits qualifiziert. Teamkollegin Verena Preiner ist noch im Bewerb, wahrte an Tag eins sogar die Chance auf eine Medaille.