Black Friday macht Parndorf zur Stauhölle

Am Freitag standen hunderte Schnäppchenjäger auf der A4 in Richtung Bratislava bei der Abfahrt Parndorf im Stau. Grund: der Black Friday.

Vor allem das Designer Outlet Parndorf wurde deshalb zur Staufalle, denn bereits auf der Autobahn (A4) standen dutzende Autos in der Kolonne, um überhaupt erst auf das Areal des Outlets zu kommen. "Heute"-Leser Zeybeck konnte kaum glauben, was er sah: "Schon um 9 Uhr stand man in dem kilometerlangen Stau." Etwas später um 12.30 Uhr zeigte sich ein ähnliches Bild.Ein Leserreporter berichtet, dass bei den Parkplätzen die Hölle los war: "Es war so viel los, als hätte es etwas gratis gegeben. 30 Minuten dauerte es, bis man überhaupt erst auf dem Parkplatz ankam – von der Parkplatzsuche ganz zu schweigen. Einige designierte Lenker nahmen dann einfach direkt die nächste Ausfahrt in Richtung Wien."Wie sich die Verkehrssituation am Samstag entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Gegen 10 Uhr zeigte Google Maps jedenfalls eine starke Staubildung im Bereich des Designer Outlets Parndorf an.