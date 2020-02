Bloggerin Mia de Vries (29) ist dem Krebs erlegen

Die Bloggerin Mia de Vries ist ihrem Krebsleiden erlegen. Das teilte ihr Mann mit einem emotionalen Post auf Instagram mit. Bereits Anfang Februar hatte sich die Mutter von ihren Fans verabschiedet.

"Heute Nacht, etwa 0.33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin friedlich eingeschlafen... eine getrocknete Träne haben wir an ihrem rechten Auge gesehen. Sie wollte uns alle, die sie unendlich lieben, niemals verlassen und dafür hat sie gekämpft bis zur letzten Sekunde. Auch wenn ein Auge traurig war, so sind wir uns sicher, dass das andere gelacht hat", mit diesen emotionalen Worten teilt Mia de Vries' Mann Michel die schrecklichste aller Nachrichten mit seinen "Lieblingsfremden" auf Instagram. Drei Jahre nach der vernichtenden Diagnose Brustkrebs ist die erst 29-jährige Bloggerin aus Dernbach (Rheinland-Pfalz) ihrem Leiden erlegen.Die Ärzte hatten ihr nur wenige Monate gegeben, doch Mia de Vries kämpfte für ihren kleinen Sohn Levi bis zum Schluss gegen verbissen gegen die Krankheit an. All die Höhen und Tiefen dokumentierte die junge Mutter auf Instagram, rund 140.000 Follower begleiteten sie dabei. Anfang Februar nahm sie öffentlich Abschied : "Mit gebrochenem Herzen wird dieses bissl Schwarz auf Weiß mein letzter 'richtiger' Post mit tatsächlichem Inhalt an euch Lieblingsfremde in meinem Handy sein", schrieb die 29-Jährige. Im Video erklärt sie, dass sie sich gegen das Hospiz entschieden habe und lieber zu Hause bei ihrer Familie sterben wolle.Dieser Wunsch ging in Erfüllung. de Vries' Familie kümmerte sich in jedem Moment um die junge Frau, die in ihren letzten Tagen ans Bett gefesselt war. Jetzt ist alles vorbei. "Kein Leid, keine Schmerzen und kein Kampf mehr", schreibt Ehemann Michel: "Nur noch Frieden auf der anderen Seite des Regenbogens, über uns wachend und geduldig wartend, bis zu unserem Wiedersehen."