i Besucher spazieren am Ufer entlang, während die Strände nach einem mutmaßlichen Haiangriff weiterhin gesperrt bleiben. APA-Images / AFP / SAEED KHAN Horror an beliebtem Strand "Blutlache im Meer" – Sechs-Meter-Hai tötet Schwimmer Vor Sorrento Beach kam ein Schwimmer bei einem Hai-Angriff ums Leben. Zeugen berichten von dramatischen Szenen im Wasser. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Vorfall an der australischen Westküste: Ein Schwimmer ist am Freitag vor Sorrento Beach in Perth bei einem Hai-Angriff ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 10.15 Uhr Ortszeit alarmiert, wie die BBC berichtet.

Die Polizei bestätigte, dass es einen tödlichen Zwischenfall gegeben hat. Danach wurde das Gebiet großräumig durchsucht – unter anderem mit Hubschraubern und Booten. Ob die Leiche des Mannes gefunden wurde, blieb zunächst offen.

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Mehrere Augenzeugen schilderten dramatische Szenen im Wasser. Ein Zeuge soll gesehen haben, wie ein Mann nur rund 50 Meter vom Ufer entfernt von einem rund 6 Meter langen Hai unter Wasser gezogen wurde. Eine weitere Person berichtete von einer "Blutlache" im Meer.

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Besonders erschütternd ist die Aussage einer Frau gegenüber dem lokalen Medium "WAtoday". Sie habe gesehen, wie der Mann im Wasser angegriffen worden sei. "Ich bin Krankenschwester, da sehe ich natürlich oft grauenvolle Dinge, aber mitanzusehen, wie jemand direkt vor meinen Augen im Wasser zu Tode zerfleischt wird, ist ziemlich schwer zu verkraften", sagte sie.

"Ich bin Krankenschwester, da sehe ich natürlich oft grauenvolle Dinge,... aber mitanzusehen, wie jemand direkt vor meinen Augen im Wasser zu Tode zerfleischt wird, ist ziemlich schwer zu verkraften", sagte sie.

Die Frau lebt nach eigenen Angaben in der Nähe und schwimmt normalerweise täglich. Nach dem Angriff sagte sie jedoch: "Ich werde sicher nicht mehr in dieses Wasser gehen."

Auch die Zeugin Jacqui Rapaic berichtete dem australischen Sender ABC von den Momenten nach dem Angriff. Sie sei mit einer Freundin am Strand spazieren gewesen, als sie ins Wasser blickte und eine "Blutlache" sah. Nach ihrer Einschätzung waren zwei Menschen im Wasser, nur einer habe es zurück ans Ufer geschafft.

Strand bleibt gesperrt

Rund um die Zeit des Angriffs meldeten Mitglieder der Öffentlichkeit die Sichtung eines Hais. Der Strand blieb nach dem Vorfall gesperrt. Die Behörden forderten die Bevölkerung auf, den Bereich zu meiden.

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In Australien kam es im vergangenen Jahr zu mehreren tödlichen Hai-Angriffen. Dazu zählt auch der Fall eines zwölfjährigen Buben in Sydney im Jänner.