Bluttat in Lehen: Schütze wurde ausgeliefert

Nach der tödlichen Schussattacke im Salzburger Stadtteil Lehen wurde der mutmaßliche Täter in Deutschland festgenommen. Nun wurde er ausgeliefert.

Bereits eine Person in Haft

Am späten Abend des 4. Juni 2019 kam es im Salzburger Stadtteil Lehen zu einer tödlichen Schießerei. Ein aus Tirana stammender Albaner steht im Verdacht einen 46-jährigen Bosnier getötet und dessen Sohn (24) schwer verletzt zu haben.Der 32-jährige mutmaßliche Täter konnte Ende Juni im deutschen Düsseldorf festgenommen werden.Zuvor war nach ihm per EU-Haftbefehl gefahndet worden. In Düsseldorf saß er bis dato in Auslieferungshaft. Die Übergabe an die österreichischen Behörden erfolgte am Dienstagvormittag zwischen Freilassing und Salzburg.Ob der Verdächtige auch in Österreich in Untersuchungshaft genommen wird, steht derzeit nicht fest, es gilt aber als so gut wie fix. Für die Staatsanwaltschaft gilt er als dringend tatverdächtig, die Verhängung der U-Haft gilt somit als Formsache. Zuvor wird 32-Jährige aber noch von der österreichischen Polizei vernommen.Es wäre nicht die erste U-Haft in diesem Fall. Bereits seit Mitte Juni sitzt ein 34-Jähriger in Salzburg in Haft. Die Ermittler gehen von einer Beitragstäterschaft aus. Konkret soll er dem mutmaßlichen Schützen die Tatwaffe übergeben haben. Der Mann weist jede Schuld von sich.