BMW ändert berühmtes Logo: So sieht es jetzt aus

Der bayrische Automobilkonzern möchte eine neue Ära einläuten. Dafür wurde jetzt auch das weltberühmte Logo einem Design-Lifting unterzogen. Nicht alle Marken-Fans sind darüber erfreut.

Blau-Weiße Farbfelder, umgeben von einem schwarzen Rand und darauf das Akronym BMW – seit der Gründung 1917 ist das markante Logo der Bayerischen Motoren Werke in seinen Grundzügen gleich geblieben.Jetzt will der deutsche Autobauer aber eine neue Richtung einschlagen und verpasst dafür auch seinem bekannten Markenzeichen ein neues Design. Fast wäre dieses Detail bei der Präsentation des neuen Elektroflitzers BMW Concept i4 unter den Tisch gefallen.Die letzte Veränderung des Signets ist schon eine Weile her. 1997 hatte BMW ihm das letzte Face-Lifting verpasst und es durch einen angedeuteten weißen Lichtschein dreidimensionaler wirken lassen. Nach 23 Jahren ist dieser nun passé, denn heutzutage liegt reduziertes Design im Trend.Auch der schwarze Ring, der die blau-weißen Farbfelder bisher umgeben hat, existiert nun nicht mehr. Stattdessen schimmert hier die Lackierung des Concept i4 in "Frozen Light Copper" durch. "Ohne die schwarzen Ringe strahlt das Logo mehr Klarheit und Offenheit aus", findet Jens Thiemer, Leiter der Markenführung bei BMW.Bis auf den äußeren Rand in Chrom sind auch sämtliche metallenen Trennschichten dem Re-Design zum Opfer gefallen. "Visuelle Zurückhaltung und grafische Flexibilität", nennt das der Autobauer.Die Änderung kommt aber nicht bei allen Fans der Marke gut an. Welche Agentur das neue Logo "verbrochen" habe, will etwa ein Twitter-User wissen. Andere äußerten Bedenken, dass es etwa bei einem weißen Auto ohne seinen dunklen Ring völlig untergehen könnte. Von anderer Seite gibt es aber auch viel Lob für das klare Design.