Borderlands 3 für PC, PS4, XB1 und Goodies gewinnen

"Heute.at" hat für "Borderlands"-Fans ein Gewinnpaket geschnürt. Holt euch das Spiel für PS4, PC, Xbox One oder ein riesiges Goodie-Paket.

"So gut war Ballern schon lange nicht" – so lautet der Titel zum "Heute"-Spieletest zu "Borderlands 3" . Das Game erfindet das Rad nicht neu, läuft aber so rund wie nie und zählt zu den besten Shootern der letzten Jahre. Fans der Serie werden bestens bedient und freuen sich über zahlreiche kleine Verbesserungen vom automatischen Munitions-Aufsammeln bis zur übersichtlicheren Minimap.Publisher 2K Games stellt mit dem Motto "Auf in den Wahnsinn" bei der "Borderlands"-Serie Wahnsinns-Verkaufszahlen auf. Der Titel hält seit seiner weltweiten Veröffentlichung am 13. September gleich mehrere Rekorde für die Reihe und das 2K-Label. Der wohl bedeutendste: "Borderlands 3" hat in den ersten fünf Tagen mehr als 5 Millionen Exemplare an den Handel ausgeliefert und die Borderlands-Reihe somit auf Nettoeinnahmen von über 1 Milliarde US-Dollar gebracht.Damit noch mehr Spieler in den "Borderlands"-Wahnsinn eintauchen können, haben wir mit freundlicher Unterstützung von 2K ein Wahnsinns-Gewinnpaket geschnürt. Zu gewinnen gibt es je eine Version von "Borderlands 3" für PC, Playstation 4 und Xbox One – und außerdem ein Goodie-Paket mit Rucksack, Figur, Shirt, Ansteckern und Stickern.