Brand gelegt: Mutmaßliche Täterin ist erst 15 Jahre alt

Eine Mülltonne ging in Feldkirchen an der Donau vor einem Kindergarten in Flammen auf. Die Brandstifterin ist laut Polizei erst 15 Jahre alt.

Sie ist erst 15 Jahre alt, soll aber für den Brand beim Kindergarten in Feldkirchen verantwortlich sein. Wie die Polizei mitteilt, hat sie die Tat bereits gestanden.

Aus Jugendheim abgängig

Direkt neben dem örtlichen Kindergarten war in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Rasch wurde klar, dass ein zunächst Unbekannter die neben dem Gebäude abgestellte Mülltonne in Brand gesteckt hatte (wir berichteten ).Die Flammen griffen bereits auf einen Baum daneben über. Schlimmeres konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Fast zeitgleich brannte auch ein Mistkübel beim Gemeindeamt.Die Kripo machte sich sofort auf die Fersen und konnten schon am Montag eine Erfolgsmeldung verbuchen.In der Nacht auf Montag, gegen 1.30 Uhr, meldete sich ein Gastwirt aus Feldkirchen bei der Polizei. Er gab an, dass ein Jugendlicher vor seinem Lokal versuche, einen Blumenstock mit Broschüren anzuzünden.Beim Eintreffen der Polizei war der Beschuldigte (15) aus dem Bezirk Linz-Land in Begleitung einer 15-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung sowie einem 16-Jährigen aus Wels.Das Trio wurde zu den beiden Bränden vom Vorabend befragt und das Mädchen gestand sofort, das Feuer gelegt zu haben. Sie wollte etwas anstellen, gab die 15-Jährige als Motiv an.Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Mädchen bereits aus einem Linzer Jugendheim abgängig war. Ein bei ihr durchgeführter Drogentest auf THC verlief positiv.Die Beamten brachten sie in die Wohneinrichtung zurück.Der 15-Jährige gab indes als Motiv an, dass er nichts mehr zu verlieren hätte. Beide werden bei der Linzer Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.