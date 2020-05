Brände in Enns: Haftstrafen für drei junge Feuerteufel

Gleich vier teils verheerende Brände legten drei Niederösterreicher im Jänner in Enns. Jetzt wurden sie in St. Pölten zu Haftstrafen verurteilt.

Drei Mal brannte es in Enns am 19. Jänner binnen weniger Stunden lichterloh. Es begann mit einem Mistkübel beim Bahnhof, später brannte ein Container und schließlich gar die große Holzhalle am Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs – "Heute" berichtete Nach dem kurz darauf folgenden vierten Brand (ein Holzstoß in einem Waldstück) kam die Polizei den Brandstiftern schließlich auf die Schliche und forschte einen 17-Jährigen, einen 23-Jährigen und eine 20-Jährige aus. Die beiden Burschen kommen aus Ennsdorf in Niederösterreich, die junge Frau aus Oberösterreich.Alle drei mussten sich am Donnerstag in St. Pölten vor Gericht verantworten. Der 17-jährige Haupttäter hatte schon zuvor der Polizei gestanden, die Brände aus Nervenkitzel gelegt zu haben. Die beiden anderen, ein Pärchen, bestritten die Brandstiftungen und gaben an, sie hätten den Freund nur zu den Tatorten chauffiert.Der 17-Jährige fasste vor Gericht drei Jahre Haft aus, der 23-Jährige sogar vier Jahre. Er war zwar nur Mittäter, aber bereits vorbestraft. Die 20-Jährige wurde indes zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.