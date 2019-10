Diese Dosen sollen Mord in der Brigittenau aufklären

Bezüglich des Tötungsdelikts in der Brigittenau konnten die Ermittler neue Erkenntnisse gewinnen. Viele Fragen bleiben aber offen.

Opfer war serbischer Staatsbürger

Ein mutmaßlicher Mord in Wien-Brigittenau erschütterte am Mittwoch die Hauptstadt. "Heute.at" berichtete. Nun gaben die Ermittler erste Erkenntnisse bekannt. Beim Opfer handelt es sich um einen 32-jährigen Serben. Die gerichtlich angeordnete Obduktion ergab, dass der Mann am späten Dienstagabend, gegen 23:15 Uhr, durch mehrere Messerstiche zu Tode gekommen ist.Ermittlungen ergaben weiters, dass das Opfer rund eine Stunde vor der Tat, also zwischen 22 und 23 Uhr eine Mahlzeit mit Curry-Reis und Gemüse zu sich genommen hatte. Außerdem führte er auch Getränkedosen (siehe Diashow) in einem transparenten Plastiksackerl mit sich.Nun ersucht die Polizei um Mithilfe. Wenn im Bereich Wien-Brigittenau eine Lokalität bekannt ist, die zum oben genannten Zeitpunkt die genannten Speisen und Getränke verkauft, so sei das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 31310 33800 zu verständigen.Zur Täterschaft und zum Tatmotiv liegen der Polizei gegenwärtig keine näheren Erkenntnisse vor. Entsprechende Ermittlungen laufen auf Hochtouren.