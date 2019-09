Bruck an der Leitha will das Nationalstadion

Nach der Absage aus Wien soll das Fußballnationalstadion jetzt in NÖ oder Burgenland entstehen. Bruck an der Leitha ist jedenfalls bereit.

Nach der Absage von Wiens Stadtrat Peter Hacker an ÖFB-Präsident Leo Windtner, gab der ÖFB-Boss bekannt, möglicherweise in die Bundesländer ausweichen zu wollen ( "Heute" berichtete ).Nach einigen Gerüchten und Spekulationen kam bereits ein klar Nein von Favorit Parndorf ( "Heute" berichtete ), jetzt bringt sich jetzt Bruck an der Leitha in Position. SP-Bürgermeister Gerhard Weil: "Ja, wir hätten sehr gerne das Nationalstadion. Der geeignete Standort wäre bei der Autobahnabfahrt Bruck-West. Dort gäbe es auch die Möglichkeit genügend Parkplätze und eine standesgemäße Infrastruktur zu bauen."Es gab laut Stadtchef bereits Gespräche mit dem Land NÖ und Ecoplus. (Lie)