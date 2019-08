Windtner: "Stadion? Hier ist ein Neubau möglich!"

Diskussion um das Nationalstadion! Wien lehnt einen Neubau ab, ÖFB-Präsident Leo Windtner will nach Niederösterreich oder Burgenland ausweichen.

Wie geht es weiter in der Diskussion um das Nationalstadion? Die Stadt Wien stellt klar: Einen Neubau in der Bundeshauptstadt wird es nicht geben. ÖFB-Präsident Leo Windtner denkt an ein Ausweichen in die Bundesländer."Ich habe diese Information schon vor einigen Wochen von Stadtrat Peter Hacker bekommen. Die Stadt hat sich klar deklariert, dass ein Neubau nicht in Frage kommt", berichtet Windtner bei der Kader-Bekanntgabe für die EM-Quali-Spiele gegen Lettland und Polen. "Das ist schade, aber auf der anderen Seite sind wir froh, dass klare Fronten geschaffen wurden."Der ÖFB überlegt nun, in die Bundesländer auszuweichen. "Details gibt es noch nicht, aber Niederösterreich und Burgenland weisen geeignete Standorte auf. Sie sind gewillt, zu einem Neubau Ja zu sagen", meint Windtner. Zu den Anforderungen für einen Neubau sagt er: "Voraussetzung ist die geeignete Infrastruktur, auch beim Verkehr und bei der Anbindung an den Flughafen."Wann es zu einer Lösung kommt, ist noch offen. "Uns geht es darum, dass wir in den nächsten Wochen die Sondierung fortsetzen und die Optionen in den Nachbar-Bundesländern vorantreiben", meint Windtner. (red)