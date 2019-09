Bruder von Boris Johnson tritt aus Regierung zurück

Im Streit über den Brexit-Kurs in Grossbritannien ist der Bruder von Premierminister Boris Johnson als Staatssekretär zurückgetreten.

"In den vergangenen Wochen war ich hin und her gerissen zwischen Familienloyalität und nationalem Interesse – es ist eine unlösbare Spannung", schreibt der langjährige Staatsekretär Jo Johnson und Bruder des amtierenden Premiers Boris Johnson Donnerstagmittag via Twitter und gibt damit seinen Rücktritt bekannt. "Es ist an der Zeit, dass andere meine Rolle als Parlamentsmitglied und Staatssekretär übernehmen. #overandout"Jo Johnson gilt seit langem als Gegner eines ungeregelten Brexit und Befürworter eines zweiten Referendums über den britischen EU-Austritt, während sein älterer Bruder Boris Johnson den Ausstieg mit oder ohne Abkommen vollziehen will. Zumindest letzteres versucht eine knappe Mehrheit im britischen Parlament mit aller Macht zu verhindern. Ein Gesetzentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert. Er sieht vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein. Ein No-Deal-Brexit ist damit vorerst verhindert.(rcp, 20min)