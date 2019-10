Catch-EM! Bambikiller kämpft in Tulln

Die Stars der europäischen Wrestlingszene werden am 2. November in Tulln die harten Ringbretter, die die Welt bedeuten, zum krachen bringen!

Spannende Kämpfe sind garantiert, wenn Fighter wie der amtierende, neunfache Weltmeister im Schwergewicht "Bambikiller" Chris Raaber, der mit 284kg schwerste Wrestler der Welt "KUMA" aus Schottland, das Rauhbein aus Israel "Hakeem Waquur", "Big Bad Rogers" aus England, Shootingstar"Red Scorpion" aus Italien und viele weitere in Tulln in den Ring steigen!Heuer findet auch ein Damenkampf statt – so wird Kat Siren aus Hannover das Publikum begeistern und auf "Slammarella" treffen. Ein Teamkampf und ein Royal Rumble stehen auf der Kampfkarte!Absolutes Highlight wird der Hauptkampf, der Kampf um die EWA Europameisterschaft, zwischen dem amtierenden Titelträger aus Berlin, Pascal Spalter und seinem Wiener Herausforderer, Peter White.Atrium TullnMinoritenplatz 13430 Tulln