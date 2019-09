Hat Cathy Lugner etwa bereits einen neuen Lover?

Nach nur einem Monat Beziehung gab Cathy Lugner das Liebes-Aus mit Maurice bekannt. Nun sind Fotos aufgetaucht, die die 29-Jährige offenbar an der Seite eines neuen Mannes zeigen.

Turtel-Foto mit Club-Manager

"Da läuft gar nichts"

Ist Cathy Lugner etwa frisch verliebt? Erst am vergangenen Wochenende hatte die 29-Jährige die Trennung von ihrem Freund bekannt gegeben."Maurice und ich gehen ab jetzt getrennte Wege", schrieb die Ex-Frau von Richard Lugner in einem kurzen Statement auf Instagram - "Heute.at" berichtete Nach dem Beziehungs-Ende mit dem Marineoffizier löschte Cathy alle gemeinsamen Fotos und postete danach ein Underboob-Foto, das bei ihren Followern für Aufregung sorgte Zu dem Bild schrieb das Playmate ein paar Zeilen, die deutlich machen, wie nahe ihr das Liebes-Aus mit Maurice geht. Doch offenbar hat Cathy den Trennungs-Schmerz bereits überwunden, zumindest dürfte sie gerade ein wenig Ablenkung suchen.Denn wie die deutsche "Bild" berichtet, wurde Cathy Lugner am Sonntag auf einem Boot gesichtet - und zwar nicht alleine, sondern in Begleitung.Auf dem Foto, das von einer Instagram-Story stammt, sitzt die 29-Jährige auf dem Boot, streicht sich durch das Haar und lächelt in Richtung eines Mannes, der neben ihr liegt und nicht genau zu erkennen ist.Laut "Bild" soll es sich bei dem Unbekannten aber um den Club-Manager Mike Lorey handeln. Lorey veranstaltet regelmäßig Partys für Rapper wie Shindy, Fler oder GZUZ von der "187 Straßenbande".Aber ist Lorey nun der neue Freund von Cathy Lugner? "Da läuft gar nichts! Er ist ein Bekannter", erklärte Cathy gegenüber der "Bild".Allerdings wirken die beiden auf dem Foto ziemlich vertraut und es sieht so aus, als würde der Berliner Unternehmer die Hand um die 29-Jährige legen. Und bekanntlich sagt ja ein Blick oft mehr als tausend Worte. (wil)