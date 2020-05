Celine Dion: Frisch verliebt in jüngeren Mann

Superstar Celine Dion ("My Heart Will Go On") soll wieder frisch verliebt sein - in einen jüngeren Mann.

"Mitte 30 mit Faible für ältere Frauen"

Baby-Planung noch nicht abgeschlossen

Mit ihren emotionalen Balladen und Liebesliedern ("My Heart Will Go On") feiert die gebürtige Schweizerin seit Jahren weltweit große Erfolge. Jetzt scheint es auch in Sachen Liebe bei Celine Dion (52) wieder zu klappen - mit einem jüngeren Mann.Vor vier Jahren starb ihr Mann und Manager Rene Angélil an den Folgen von Kehlkopfkrebs und die ehemalige ESC-Gewinnerin fiel in ein tiefes Loch. "Er war der einzige Mann, den ich je geliebt und geküsst habe", beteuerte sie einmal. Er war es auch, der Celine überreden müssen, den "Titanic"-Song zu singen Doch inzwischen hat sich die 52-Jährige wieder ins Leben zurückgekämpft, ein neues Album "Courage" aufgenommen und sogar auf Welttournee gegangen. Jetzt scheint auch in Sachen Liebe ein Neuanfang zu gelingen.Wie das US-Magazin "OK!" berichtet , soll ihr neuer Freund "ein wunderbarer junger Mann" sein. "Es ist alles noch relativ neu. Er ist wie sie im Musikgeschäft, aber sie möchte ihn erst noch besser kennenlernen", verrät ein Insider und fügt hinzu, dass der Neue um einige Jahre jünger sei als Celine."Er ist Mitte 30, aber er scheint ein Faible für ältere Frauen zu haben. Celine will das Ganze aber noch unter dem Radar halten und ihn erst in der Öffentlichkeit zeigen, wenn die Zeit reif dafür ist." Und angeblich "spricht Celine sogar davon, noch ein Baby zu haben", behauptet die Quelle.Zuletzt begeisterte die 52-Jährige ihre Fans weltweit, als sie anlässlich des größten Wohnzimmer-Konzerts aller Zeiten, "One World: Together At Home" , die Ballade "The Prayer" gemeinsam mit Andrea Bocelli, Lady Gaga, John Legend und Pianist Lang Lang performte.