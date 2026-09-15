i Formel-1-Weltmeister Lando Norris. IMAGO/Action Plus Lando Norris im Fokus "Cola-Gate" in der Formel 1 – Experte wird deutlich Mit einer Coladose sorgte Formel-1-Star Lando Norris für Aufregung. Von Kult-Teamchef Günther Steiner bekam der amtierende Weltmeister eine Rüge. Von Sport Heute 15.09.2026, 22:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Grand Prix von Madrid sorgte Lando Norris abseits der Strecke für Gesprächsstoff. Der McLaren-Star griff nach seinem dritten Platz im Cooldown-Room zu einer Dose Coca Cola – und löste damit Unmut bei den Offiziellen aus. Der Grund dafür: Konkurrent PepsiCo ist einer der wichtigsten Formel-1-Sponsoren. Ein Offizieller forderte Norris deshalb auf, die Dose wegzustellen.

Der Weltmeister dachte aber gar nicht daran. "Ich bin gerade ein Rennen gefahren, ich darf trinken, was ich will. Vielen Dank", konterte Norris. Die Szene war in der Live-Übertragung nach dem Rennen zu sehen gewesen und verbreitete sich anschließend rasant in den sozialen Netzwerken, brachte dem Briten viel Zuspruch von Fans ein.

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Steiner übt Kritik

Wenig Verständnis hat hingegen Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner. "Wenn du ein Profi bist, machst du das nicht. Ende der Geschichte", sagte er im "The Red Flags Podcast". Norris wisse genau, "was man machen kann und was nicht". Für Steiner war die Aktion deshalb schlicht "nicht die cleverste Sache".

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Allzu hoch hängen will der ehemalige Teamchef den Vorfall allerdings auch nicht. Niemand sei dadurch zu Schaden gekommen. Vielmehr glaubt Steiner, dass die Aufregung am Ende ausgerechnet Coca Cola geholfen habe. Hätte niemand Norris auf die Dose angesprochen, wäre sie womöglich gar nicht groß aufgefallen. "Jetzt ist es ein Ding, und Coca Cola lacht", meinte Steiner.

Für Norris war es der kuriose Abschluss eines ohnehin bitteren Nachmittags. Von der Pole gestartet, verlor er durch ein für ihn ungünstig getimtes Virtuelles Safety Car die Führung und musste sich hinter Sieger Andrea Kimi Antonelli und Max Verstappen mit Platz drei begnügen.