Coppola verteufelt Comic Movies, Gunn verteidigt sie

Sind die Avengers, Batman und Co. Kinokunst und Müll? Francis Ford Coppola nennt sie jedenfalls "abscheulich".

Klassiker wie "Apocalypse Now" und "Der Pate" machten Francis Ford Coppola zu einem der gefeiertsten Regisseure aller Zeiten. In Lyon wurde im nun der Prix Lumière für sein Lebenswerk verliehen. Eine im Rahmen der Verleihung abgehaltene Pressekonferenz nutzte der 80-Jährige, um – wie sein angesehener Kollege Martin Scorsese – gegen Comicverfilmungen zu wettern."Wenn Martin Scorsese sagt, die Filme von Marvel sind kein Kino, dann hat er Recht, weil wir erwarten, etwas vom Kino zu lernen. Weil wir erwarten, einen Nutzen daraus zu ziehen, eine Erleuchtung, Wissen, Inspiration", erklärte Coppola (). Ich wüsste nicht, dass es jemandem etwas gibt, denselben Film immer und immer wieder zu sehen. Martin war nett, als er sagte, es sei kein Kino. Er sagte nicht, es sei abscheulich. Denn so nenne ich es."Die Fans des Marvel Cinematic Universe sehen das natürlich anders. James Gunn, seines Zeichens Regisseur und Drehbuchautor derund, spricht ihnen aus der Seele – sehr höflich reagierte er via Instagram auf Coppolas Sager."Viele unserer Großväter dachten, dass alle Gangster-Filme gleich wären und nannten sie oft 'abscheulich'. Einige unserer Urgroßväter dachten so über Western, die Filme von John Ford, Sam Peckinpah und Sergio Leone waren für sie ein und dasselbe.""Ich erinnere mich an einen Großonkel, dem ich von 'Star Wars' vorgeschwärmt habe. Er antwortete mit 'Ich habe das gesehen, als es '2001' hieß [der Sci-Fi-Klassiker von Stanley Kubrick, Anm.] und Mann, war das langweilig!'""Superhelden sind einfach die Gangster/Cowboys/Weltall-Abenteurer unserer Zeit. Einige Superhelden-Filme sind schrecklich, andere sind schön. Wie Western oder Gangster-Filme (und davor, Filme überhaupt), wird sie nicht jeder zu schätzen wissen, sogar einige Genies nicht. Und das ist okay."