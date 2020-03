Corona-Helden, Partys und Durchhalteparolen

Verlässlich wie die Zeitumstellung. Hier wie gewohnt unser News-Überblick, das wichtigste vom Tag.

Sie halten für uns die Stellung.hat einen Blick hinter die Kulissen der Gesundheits-Hotline 1450 geworfen und mit Medizinstudent Moritz Kerbl-Knapp (23) und Rotkreuz-Mitarbeiterin Gerlinde Carruthers (29) gesprochen.Mehr als 2.000 Anrufe beantworten sie derzeit pro Tag – ein Großteil der Anrufe betreffen natürlich das Corona-Virus. Hier der Beitrag zum nochmal durchlesen. Die Corona-Krise lässt die Kreativität so mancher zur Höchstleistung treiben. Wieaus Polizeikreisen erfuhr, musste erst kürzlich eine Party in einem Gasthaus in OÖ aufgelöst werden. Dort hatten sich rund 15 Personen getroffen, um im Dunkeln (die Fenster waren abgedunkelt) mit Stirnlampen Karten zu spielen.Corona-Anzeigen sind weiter am steigen. Seit dem 18. März wurden schon 1.533 Fälle angezeigt. Betroffen sind vor allem Menschen, die sich nicht daran halten, dass man nicht in Gruppen zusammen kommen darf.Seit knapp zwei Wochen informiert der Linzer Bürgermeister Klaus Luger via Facebook die Menschen zur aktuellen Lage. Am Sonntag mit einem eindringlichen Appell."Ich bin beeindruckt, wie diszipliniert die Linzerinnen und Linzer sind. Wir halten wirklich zusammen", lobt der Stadtchef in einem aktuellen Video. Und appelliert ans weitermachen: "Wir bleiben jetzt zu Hause, und nachher rücken wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammen, wenn alles überstanden ist". Hier das Video.