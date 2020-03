Corona-Hysterie: Prügelei wegen Toiletten-Papier

In Australien ist ein Streit um WC-Papier derart eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Beobachter gehen davon aus, dass die Hysterie um das Coronavirus die Ursache war.

Polizei muss eingreifen

Die Angst vor dem Coronavirus nimmt zu weilen seltsame Züge an. Denn obwohl auf Grund der Infektionsraten keine nennenswerte Gefahr für die Gesellschaft ausgeht, reagieren viele Menschen panisch und ängstlich. Auch wenn Politiker davon abraten , kommt es immer wieder zu sogenannten Hamstereinkäufen Leere Regale und volle Einkaufswägen sind die eine Seite von diesen Einkäufen. Szenen aus Sydney, die nun im Internet kursieren, zeigen eine andere, hässliche Seite.Denn ein in einem australischen Supermarkt aufgenommenes Video zeigt, wie zwei Frauen so sehr in Rage geraten, dass sie mit Fäusten aufeinander losgehen. Kaum zu glauben, aber wahr: Der Grund für die Fehde ist der Kampf ums Toiletten-Papier. Eine der Beteiligten hortet einen ganzen Einkaufswagen voll des Produkts."Ich wollte nur eine Packung", schreit sie die andere Frau an. Doch offensichtlich, ist jede Rolle kostbar und so eskaliert der Streit vollends. "Nein, nicht einmal eine Packung", zeigt sich die Hüterin über das WC-Papier uneinsichtig.Die Lage beruhigt sich erst, als ein Mitarbeiter der Filiale auf den Plan tritt und die Streithähne trennt und die Polizei alarmiert. Eine Mitarbeiterin versucht ebenfalls beruhigend einzuwirken. Sie nimmt eine Frau auf die Seite und erklärt ihr in ruhigem Tonfall: "Schauen Sie, was Sie tun. Sie streiten wegen WC-Papier. Denken Sie darüber nach, ja?".Wenig Verständnis für die Aktion zeigte dann auch Polizeisprecher Andrew New. Es gebe keinen Grund für eine derartige Eskalation, sagte er dem australischen TV. Wie Sache für die beiden involvierten Frauen ausgehen wird, ist nicht bekannt. Der Fall liegt nun bei den ermittelnden Behörden.