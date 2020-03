100-Personen-Limit trifft Restaurants, Lokale, Bars

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) stellt in der ZIB 2 klar: Auch Lokale und Restaurants müssen die 100-Personen-Grenze einhalten.

100 Personen - größer darf eine Indoor-Veranstaltung ab sofort nicht mehr sein. Für Outdoor-Veranstaltungen gilt eine Obergrenze von 500 Personen. Grund für dieses Veranstaltungsverbot ist der Kampf gegen das Coronavirus.Der Erlass der Bundesregierung, der die Entscheidung von Dienstagmittag zu geltendem Recht macht, steht noch aus. In der ZIB 2 beantwortete Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) aber eine brennende Frage.Gilt das Veranstaltungsverbot auch für Lokale und Restaurants in dem über 100 Personen Platz haben? Ja, sagt Anschober: "Auch da haben wir dieselbe Grenze in diesem Erlass, der gerade wirksam wird."Auf Nachfrage präzisiert der Minister nochmal: In einem Raum in einem Lokal, einem Restaurant, dürfen sich nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig aufhalten. Auch bei Kinos sei das so geregelt.Obwohl die Regierung in dieser Sache viel auf Eigenverantwortung und Kooperation und Verständnis setzt, soll auch streng kontrolliert werden.Wer die Maßnahmen nicht einhält, dem drohen hohe Strafen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte am Dienstag, dass die Exekutive hier hart durchgreifen wird: "Die Polizei wird alles daran setzen, dass diese Maßnahme auch umgesetzt wird."