Der wohl süßeste Kuss zu Zeiten von Corona

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die große Herausforderung von Corona ist die derzeitige notwendige Distanz zwischen Großeltern und Enkeln.

-Leserreporterin Iris K. ist hin und hergerissen: Besonders schwierig ist für sie die Einhaltung der notwendigen Distanz zwischen ihrer siebenjährigen Tochter Lilly und deren Großeltern."Meine Eltern sind beide 72 Jahre alt und gehören der Risikogruppe an", schildert die Mutter: "Meine Tochter und meine Eltern vermissen sich sehr, denn sie haben ein sehr enges Verhältnis."Die gesamte Familie wohnt im Wiener Bezirk Donaustadt. Dort gibt es aktuell 33 Infizierte. "Meine Eltern wohnen nur zwei Straßen von uns entfernt, aber jetzt telefonieren wir hauptsächlich per Video", erklärt Iris K. Wenn ihre Eltern vorbeispazieren, dann gibt es zumindest einen Kuss über das Fenster. "Lilly will gesund bleiben, aber für sie ist diese Situation schwer zu verstehen, denn sie vergisst es auch immer wieder", betont Iris K. Der süße Schnappschuss ist ihr am Wochenende gelungen. Ein Bild, das vielleicht besser als jedes andere die Herausforderungen unseres neuen Alltags zeigt.