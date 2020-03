Darf ich noch zu Oma? Und wie soll ich jetzt bezahlen?

In den letzten Tagen gab es immer wieder neue Entwicklungen rund um das Coronavirus. "Heute" hat zusammengefasst, was Sie jetzt wissen müssen.

Die 10 Corona-Gebote

Ja. Man muss davon ausgehen, dass sich die Lage nun weiter zuspitzen wird.Jetzt kann die Infektionswelle noch eingeschränkt werden. Dafür sind die nächsten Wochen entscheidend.Nein, Ihr Arbeitgeber wird Sie über das weitere Vorgehen Ihres Betriebs informieren. Ein Fernbleiben aus reiner Vorsicht ist nicht erlaubt. Viele Unternehmen erarbeiten nun Home-Office-Lösungen.Ja, das Epidemiegesetz hat hier eine klare Regelung. Der Bund ersetzt laut AK den Firmen die Kosten. Sie bekommen Ihr Gehalt!Auf den Händedruck sollten Sie jetzt verzichten. Es ist ratsam, Öffis zu den Stoßzeiten wenn möglich nicht zu benutzen. Halten Sie sonst zu anderen eine Armlänge Abstand.Ja, aber kaufen Sie seltener und dafür ein wenig mehr ein. Wenn Sie zur Risikogruppe gehören, fragen Sie Verwandte, ob die für Sie miteinkaufen.Kontaktlos mit der Karte ist sicherer als mit Bargeld.Ja. Mit Maß und Ziel – die besten Tipps gibt's vom Zivilschutzverband. Im Katastrophenfall könnte die Wasserversorgung gestört sein.Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Das gilt auch für Freunde und Familie.Es wird dringend empfohlen, darauf zu verzichten! Senioren sind besonders gefährdet.Nein! Die Ansteckungsgefahr ist zu groß. Die meisten Todesopfer sind ältere Menschen.Ja. Geplante Operationen, die nicht dringend notwendig sind, können verschoben werden.Das ist wohl in Vorbereitung. Derzeit werden Rahmenbedingungen geklärt, die Schulen wurden aufgefordert, sich darauf vorzubereiten.In diesem Fall nicht die Großeltern aufpassen lassen! Kinder haben zwar meist nur einen milden Krankheitsverlauf, können Ältere aber sehr leicht anstecken!Ja, es braucht dazu aber eine Betreuungsfreistellung vom Arbeitgeber.Ja, Veranstalter sind verpflichtet, die Kosten rückzuerstatten.Ja, auch Sie bekommen Ihre Gage oder Ihren Lohn. Dazu müssen Sie Verdienstentgang melden. Der Veranstalter bekommt vom Bund Kostenersatz.Reisen nach Italien sind jetzt nicht mehr möglich. Sie bekommen Ihr Geld für Anreise und Unterkunft zurück.Es ist zwar nicht verboten. Das Risiko einer Infektion ist aber groß. In Ischgl zum Beispiel sind nach vielen Ansteckungen alle Apres-Ski-Bars geschlossen. Sofern Sie in ein Gebiet ohne Reisewarnung fliegen, kann der Urlaub stattfinden. Grundsätzlich wird momentan empfohlen, auf unnötige Reisen zu verzichten.Waschen Sie Ihre Hände gründlich und oft! Meiden Sie Menschenmengen und informieren Sie sich regelmäßig.Reduzieren Sie soziale Kontakte, besonders zu Älteren oder Vorerkrankten.Wenn es möglich ist, dann bleiben Sie zu Hause. Klären Sie das mit Ihrem Arbeitgeber und mit Ihrem Arzt ab.Theater und Museen schließen bis auf Weiteres. Kinos schränken den Betrieb ein. Der Tiergarten Schönbrunn bleibt (vorerst) weiter offen. Es wird aber empfohlen, für die nächste Zeit so viel wie möglich daheim zu bleiben.Jeder, der in Quarantäne muss, bekommt eine Kontaktnummer. Der Ärztenotdienst liefert Medizin. Auch Essen kann dann gebracht werden.Da man nicht einmal zum Gassigehen raus darf, muss man sich das selbst organisieren.Unwahrscheinlich, aber wenn Sie das Virus haben, sollten Sie Kontakt meiden.Experten sind sicher: Er wird rapide mehr werden.Hygiene ist der wichtigste Schutz gegen Viren.Bei Corona-Verdacht ist die Hotline 1450 zu rufen.Keine Umarmungen und BegrüßungsbussisLebensmittel und Hygieneartikel für 14 TageDenn das Virus überträgt sich über die Luft.Die kommenden Wochen ändern unseren Alltag.Großeltern und Ältere sind besonders gefährdet.Nur so kann die Verbreitung gehemmt werden.Um bei Krankheit oder Quarantäne betreut zu seinZeitungen, Webseiten, TV, Radio halten Sie aktuell.