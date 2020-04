Erste Klänge der Steffl-Orgel im Radio zu hören

Eigentlich sollte die frisch restaurierte Riesenorgel morgen im vollen Stephansdom erstmals ertönen. Da daraus Corona-bedingt nichts wird, ist sie nun im Radio zu hören.

Mit insgesamt 185 Registern und 15.000 Pfeifen ist die Riesenorgel im Wiener Stephansdom (City) die größte Orgel Österreichs. Morgen, Ostersonntag, hätte die frisch restaurierte Riesenorgel auf der Westempore des Steffl durch Kardinal Christoph Schönborn geweiht werden sollen.Das Datum war bewusst gewählt, erinnert es doch an den 75. Jahrestag des katastrophalen Steffl-Brands. Am 11. und 12. April 1945 wurde die damalige Walcker-Riesenorgel ein Raub der Flammen. Nach dem Krieg erbaute ab 1956 der Wiener Orgelbauer Johann M. Kauffmann in vier Jahren Bauzeit eine neue Riesenorgel, die in den 1990er-Jahren stillgelegt wurde. In den vergangenen drei Jahren wurde diese Orgel bis auf das Gehäuse abgebaut. Ein Großteil der alten Orgelpfeifen wurde überprüft, gesäubert und beim Wiederaufbau in ein neues Klangkonzept integriert.Wegen der Corona-Krise musste die Weihe der runderneuerten Riesenorgel verschoben werden. Zu hören ist sie dennoch: Morgen sind die ersten Klänge live aus dem Stephansdom auf "Radio Klassik" zu hören. Wie "KathPress" berichtet spielt morgen ab 9.05 Uhr (sowie um 12.10 Uhr und um 23.15 Uhr) Domorganist Konstantin Reymaier eine Improvisation der Ostersequenz "Victimae paschali laudes".